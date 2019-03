Pamela Anderson adresse une lettre... au nationaliste flamand Ben Weyts: "Au nom des animaux, merci la Flandre!"

L'Américaine Pamela Anderson loue le ministre flamand du bien-être animal, le N-VA Ben Weyts, pour "ses efforts continus et les préoccupations éthiques du gouvernement flamand en matière de bien-être animal", décrit l'association GAIA. Elle s'est adressée personnellement au ministre Ben Weyts à l'occasion de l'interdiction des élevages d'animaux à fourrure et du gavage pour la production de foie gras qui sera votée ce soir au parlement flamand.

Le 22 juillet 2018, le gouvernement flamand a décidé d'interdire les 17 élevages d'animaux à fourrure et le gavage pour la production de foie gras en Flandre. Aujourd'hui, le parlement flamand est censé adopter le projet de décret concerné. "Je suis vraiment ravie d'apprendre de mes amis de chez GAIA et PETA que le gouvernement flamand a décidé d'interdire l'élevage d'animaux à fourrure et le gavage pour la production de foie gras, indique l'ex-star de la série Alerte à Malibu. C'est une excellente nouvelle pour des centaines de milliers d'animaux sans défense. Au nom des animaux, merci la Flandre, merci la Belgique !"