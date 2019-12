Perturbations sur le rail entre Bruxelles et Louvain: une caténaire endommagée à hauteur de Landen

Le trafic ferroviaire est perturbé entre Bruxelles et Louvain, samedi matin, en raison d'une caténaire endommagée à hauteur de Landen, indique Infrabel, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.



Les dégâts ont été constatés peu après 08h00 ce samedi, provoquant l'arrêt du train qui circulait entre Landen et La Panne. Une quarantaine de passagers ont été évacués en bus. Depuis, seule une des deux voies de la ligne 36 est libre. Infrabel met tout en œuvre pour réparer les dégâts au plus vite tandis que la SNCB a affrété des bus entre Hasselt et Landen.