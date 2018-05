Plus d'un million de touristes à la Côte pendant les vacances de Pâques, mais ce n'est pas ce qui était prévu

Le secteur touristique à la Côte a passé de plutôt bonnes vacances de Pâques. Environ 1,1 million de touristes d'un jour ont rejoint le littoral ces deux dernières semaines, indique dimanche l'office du tourisme de Flandre occidentale Westtoer.





1,1 million de touristes



La Côte avait misé sur 1,2 million de touristes d'un jour mais le temps variable du début des congés de printemps n'a pas permis d'atteindre ces espérances: 1,1 million de touristes ont tout de même décidé de changer d'air à la mer. Le week-end de Pâques a vu arriver environ 300.000 touristes au littoral et le week-end de clôture des vacances aura attiré environ le même nombre de personnes.





Les hôtels ont compté un taux d'occupation moyen d'entre 80 et 85%



Les vacances ont également bien lancé la saison des séjours touristiques. Surtout pendant les week-ends, les hôtels ont compté un taux d'occupation moyen d'entre 80 et 85%. Le soleil de printemps a même poussé quelques taux d'occupation jusqu'aux valeurs exceptionnelles de 90% ou plus. Les jours de semaine, les hôtels étaient toujours occupés à 70% en moyenne, ce qui n'est pas un mauvais résultat selon Westtoer.