Quatre lots de cocaïne, pesant au total 2,3 tonnes, ont été récemment saisis lors de diverses actions menées par la police judiciaire fédérale, indique samedi le parquet d'Anvers, confirmant une information de la Gazet van Antwerpen.



Quatre hommes ont été interpellés lundi dernier, en soirée, dans le port d'Anvers. "On les a pris en flagrant délit alors qu'ils transportaient un lot de cocaïne de 677 kilos environ", a déclaré la porte-parole du parquet, Stéphanie Chomé. "Il s'agit de deux Néerlandais âgés de 54 et 23 ans, d'un homme de 28 ans originaire de Brecht ainsi que d'une autre personne âgée de 25 ans et venant d'Anvers."

Un peu plus tôt le même soir, un autre colis de cocaïne, lourd de 400 kilos environ, avait déjà été découvert sur le quai 206. Les hommes qui venaient rechercher la drogue avaient attaqué un agent de prévention: ce dernier a été éjecté de sa voiture, on lui a mis un sac sur la tête avant de le trainer sur le béton.

Trois suspects arrêtés

L'homme est toutefois parvenu à s'échapper. Quant aux malfrats, ils ont finalement abandonné la drogue sur place avant de prendre la fuite. Par ailleurs, la police judiciaire fédérale (PJF) d'Anvers a intercepté le jeudi 20 août un chargement de 510 kilos de cocaïne à Kallo.

Trois suspects, des hommes âgés de 29, 24 et 22 ans ont été arrêtés. Ils sont actuellement sous les verrous.

Le lendemain, vendredi 21 août, un ouvrier qui se comportait de manière étrange a lui aussi été arrêté sur le quai n°1742 (Waaslandhaven). La police a découvert 675 kilos de cocaïne dans le conteneur que le suspect était en train d'escalader.

Au total, la police a donc mis la main sur près de 2,3 tonnes de cocaïne en moins d'une semaine et porté un coup dur au milieu de la drogue, indique le parquet. Cependant, aucun lien n'a encore pu être établi entre ces dossiers et la série d'attaques violentes perpétrées à Deurne et Borgerhout.