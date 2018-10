Elections 2018: voici les grandes tendances en Flandre

Voici les principaux phénomènes observés dans le nord du pays.

1. Progression du Vlaams Belang dans les communes et provinces.

2. Élections catastrophiques pour les socialistes flamands (sp.a) qui perdent leurs derniers bastions.

3. Domination de la N-VA (et Bart De Wever) à Anvers. Les nationalistes ont remporté largement les élections communales et provinciales dans la plus grande ville de Flandre où Bart De Wever est bourgmestre depuis 2012.





Anvers: De Wever grand vainqueur en voix de préférence



Le bourgmestre sortant d'Anvers Bart De Wever (N-VA) serait le grand gagnant du scrutin local en voix de préférence, selon des résultats provisoires livrés dimanche soir par VTM. Le nationaliste flamand disposerait pour le moment de 16.599 voix de préférence. Filip Dewinter (VB) est son premier poursuivant, avec 4.696 voix. Wouter Van Besien (Groen) est troisième (2.965 voix). Peter Mertens, le président du PTB-PVDA, est quatrième (2.835). La socialiste Jinnih Beels arrive 5e, avec 2.549 voix. Kris Peeters (CD&V) n'est crédité pour l'heure que de 2.245 voix de préférence. Selon des résultats encore très partiels livrés peu avant 19h00 par les autorités flamandes, la N-VA remporterait 37,3 % des voix à Anvers, devant Groen (16,4%) et le Vlaams Belang (12,3%). Le sp.a arrive 4e avec 11,5% des voix, devant le PVDA (8,7%).

RÉSULTATS DES PROVINCIALES: la N-VA et le CD&V se répartissent les cinq provinces



Le CD&V et la N-VA semblaient se partager dimanche la victoire pour les élections provinciales dans les cinq provinces flamandes après dépouillement de deux tiers des bureaux de vote.



Les chrétiens-démocrates du CD&V étaient en tête dimanche soir dans les provinces du Limbourg et de Flandre occidentale, alors que les nationalistes de la N-VA l'emportaient en Brabant flamand, à Anvers et en Flandre orientale, selon les résultats disponibles.