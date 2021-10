Quatre personnes décèdent noyées dans une voiture à Gand

Quatre personnes sont décédées, dans la nuit de vendredi à samedi, dans l'habitacle d'une voiture après que le véhicule a, pour une raison encore inconnue, terminé sa course dans l'eau, au Huidevetterskaai, a indiqué samedi la police locale gantoise à l'agence Belga. Il s'agit de trois hommes et une femme.



La police a été avertie vers 02h30 qu'une voiture avait fait une sortie de route dans la Lys. Les services de secours se sont rendus sur place et les pompiers-plongeurs ont remonté à la surface une voiture dans laquelle se trouvaient quatre passagers. Aucun document d'identité n'a été trouvé à bord. Le véhicule impliqué est une Peugeot immatriculée en France, ont indiqué la police et le parquet de Flandre orientale, qui supposent que les personnes décédées sont de nationalité française. Un médecin légiste a été désigné pour déterminer la cause des décès. Le parquet et l'expert en circulation routière se sont également déplacés la nuit dernière pour examiner les circonstances de l'accident.

La piste envisagée pour l'instant est celle de l'accident comme cause de la mort des passagers. Il n'a pas encore été spécifié s'il était dû à une vitesse inappropriée. La voiture a traversé une balustrade en acier et terminé sa course dans la Lys au niveau du Huidevetterskaai, près de la Moestuinstraat. Un témoin a vu comment le véhicule a plongé dans l'eau, a indiqué le procureur. Il y a un léger virage à l'endroit où la voiture est tombée dans l'eau et aucun autre véhicule n'aurait été impliqué dans l'accident.