Que se passe-t-il sur la plage d'Ostende? "La police est déployée partout et nous a demandé de sortir de l'eau"

Selon des témoins, la police était présente sur la plage d'Ostende vers 16h50. "La police est arrivée sur la plage et a demandé à tout le monde de sortir de l’eau", nous écrit Lisa, via le bouton orange Alertez-nous. Selon d'autres témoins, les agents de police sont "déployés partout" et mettent en place "un dispositif de secours (hélico, bateaux, ambulance,…)".

Certains témoins évoquent une potentielle noyade. Une information non confirmée pour l'instant.

Plus d'informations dans les minutes à venir.