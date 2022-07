Quel est ce phénomène particulier qui va se produire ce samedi entre 15 et 17h à la côte belge?

La météo actuelle en Belgique est idéale pour un séjour à la mer. On attend entre 20 et 25 degrés ce week-end. Il y aura donc beaucoup de monde sur les plages du littoral. Mais il sera compliqué de trouver une place ce samedi après-midi en raison d’un phénomène particulier. Voici lequel.

Le service intercommunal de sauvetage annonce qu’entre 15 et 17h, il y aura un phénomène particulier, que l’on appelle la marée de vives eaux. Cela dépend de la position du soleil et de la lune. En conséquence, cela peut poser des problèmes sur la concentration des plages puisque certains d’entre elles vont perdre entre 20 et 200 mètres. Ce qui veut dire que lorsqu’il y a beaucoup de monde, il va falloir chercher sa place.

La principale solution pour éviter ces désagréments, c’est de consulter le site https://www.lelittoral.be/fr. Il s’agit d’un baromètre qui donne en temps réel la fréquentation des plages et leur densité. Cet instrument a été mis en place il y a 2 ans au moment du covid. Il est très utile pour savoir quelles sont les plages les plus agréables à fréquenter lorsqu’il y a beaucoup de monde. Et ça sera le cas ce week-end !