Rapt et séquestration à Hal: 4 suspects placés sous mandat d'arrêt

Concernant le rapt à Anderlecht avec séquestration à Hal durant la nuit de samedi à dimanche, le juge d'instruction a décidé de placer sous mandat d'arrêt les 4 suspects privés de liberté dimanche, a indiqué mardi après-midi le porte-parole du parquet de Bruxelles Martin François. Le magistrat instructeur enquête du chef de tentative d'extorsion en bande, la nuit et avec arme, mais aussi du chef de détention arbitraire avec menaces et coups et blessures volontaires ayant entraîné une incapacité de travail.



Une personne s'était présentée, dimanche matin vers 05h00, chez un riverain de la chaussée d'Edingen à Hal, prétendant avoir fait l'objet d'un enlèvement la veille, à Anderlecht. Selon les premiers éléments de l'enquête obtenus de source judiciaire, la victime aurait été enlevée à Anderlecht, durant la nuit de samedi à dimanche, puis séquestrée dans une maison vide de la chaussée d'Edingen à Hal, près de l'autoroute A8 Bruxelles-Tournai. La victime a réussi à s'échapper par une fenêtre, à se rendre dans une maison voisine et à y prévenir la police, selon une précision donnée par le parquet de Hal-Vilvorde. Lors de l'intervention dimanche vers 08h00 du matin à Hal, les unités spéciales de la police fédérale ont appréhendé deux suspects qui se sont rendus spontanément et en ont arrêté deux autres.