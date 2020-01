Reprise en vain des recherches pour retrouver Frederik, disparu à Vilvorde: la police a fait appel à un hélicoptère

Les recherches menées depuis plusieurs jours à Vilvorde pour retrouver un jeune homme, Frederik Vanclooster, disparu la nuit de Nouvel An ont repris samedi matin - après avoir été un moment interrompues - avec l'aide d'un hélicoptère, a indiqué un responsable de la cellule Personnes disparues de la police fédérale, Alain Remue.



Cet hélicoptère de la police fédérale sert à passer le lit de la Senne entre Vilvorde et le Zennegat, près de Malines, où se rejoignent la Senne, la Dyle et le canal de Louvain. Les pompiers de Bruxelles ont quant à eux engagé une équipe de plongeurs et une embarcation dotée d'un sonar pour fouiller une partie du canal maritime reliant Bruxelles à l'Escaut, à proximité du viaduc enjambant le ring de Bruxelles près de Vilvorde. "Ils avaient prévu un exercice et au lieu de le mener à Bruxelles, ils ont proposé de le tenir dans le canal", a expliqué M. Remue à l'agence Belga. Frederik Vanclooster, 21 ans, a été vu pour la dernière fois au Steenkaai à Vilvorde, vers 03h00 dans la nuit de mardi à mercredi. Il mesure 1,94 mètre et est de corpulence normale. Il a les cheveux bruns et porte des lunettes à monture ronde. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en velours brun, une chemise à carreaux, un pull gris et une veste d'hiver bleu foncé.

Les recherches menées de mercredi à vendredi n'avaient rien donné et avaient dès lors été interrompues. Celles de samedi n'ont elles aussi produit aucun résultat. Elles devraient reprendre mardi. "Entre-temps, nous demandons aux riverains passant à proximité du canal de contacter la police si jamais ils repèrent quelque chose", a rappelé M. Remue.