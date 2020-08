Retour de zone rouge: aucun voyageur n'a encore été contrôlé en Flandre

Les contrôles des touristes revenant d'une zone rouge restent théoriques en Flandre, écrivent mercredi De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg. Les sanctions annoncées pour ceux qui ne se font pas tester ne sont pas non plus appliquées.



Jusqu'à présent, aucun voyageur de retour d'une zone rouge n'a été contacté par le service de traçage des contacts en Flandre. Aucune amende n'a encore été infligée non plus. Pourtant, selon le traitement des formulaires de voyage, seule la moitié des personnes qui ont visité une zone rouge ont effectué un test.

Toute personne qui revient d'une zone rouge reçoit un code pour réaliser un dépistage. Les voyageurs qui ne le font pas figurent alors dans la base de données du traçage de contacts et doivent être contactés. Cependant, la plateforme n'est pas encore en mesure de fonctionner comme prévu. Une solution est attendue le 4 septembre.