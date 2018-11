Saint-Laurent: un automobiliste de 81 ans manque un virage et se tue

Un automobiliste de 81 ans est décédé jeudi soir après avoir manqué un virage à Saint-Laurent, en Flandre orientale. Aucun autre véhicule n'est impliqué dans l'accident, ont précisé les pompiers locaux.

Pour des raisons encore inconnues, l'octogénaire a manqué un virage vers 18h30 et a fini sa course dans un profond canal qui longeait la route. La victime a pu être extirpée du véhicule et conduite, encore consciente, à l'hôpital. L'homme est cependant décédé des suites de ses blessures.

Aucun élément ne permet de penser que d'autres véhicules aient été impliqués dans cet accident, selon le parquet flandrien, qui n'a donc pas dépêché d'expert sur place.