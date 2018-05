Saint-Nicolas: elle porte des coups de couteau à son mari après 51 ans de mariage

Après 51 ans de mariage, une dame âgée de 73 ans a porté deux coups de couteau à son mari vendredi en fin de journée à Saint-Nicolas. Elle a ensuite elle-même appelé la police, qui s'est rendue sur les lieux, a-t-on appris samedi auprès du parquet de Liège. La septuagénaire a expliqué qu'ils s'étaient disputés parce son compagnon avait faim et qu'elle n'avait pas encore préparé le repas. L'homme l'aurait alors trainée par les cheveux jusque dans la cuisine. Elle se serait ensuite saisie d'un couteau à steak avant de lui porter un premier coup à l'estomac. Le mari a réussi à esquiver le second coup, qui l'a blessé à la main. L'homme était sous l'influence de l'alcool au moment des faits. Il dément toutefois avoir violenté sa femme et a expliqué qu'elle s'est emportée, ne supportant plus de le voir boire. Le dossier a été mis à l'instruction.