Saint-Nicolas: le conducteur qui a tué un enfant dans son délit de fuite inculpé

L'automobiliste âgé de 21 ans qui a mortellement renversé un enfant lundi après-midi à Saint-Nicolas est poursuivi pour homicide involontaire, délit de fuite, coups et blessures involontaires et conduite sans permis valable, indique mardi la section de Termonde du parquet de Flandre orientale.

L'accident s'était produit vers 16h15 sur la Antwerpse Steenweg. L'automobiliste avait perdu le contrôle de son véhicule et renversé trois piétons. Les victimes sont une femme de 42 ans et ses deux filles de 8 et 5 ans, toutes originaires de Saint-Nicolas. Cette dernière a succombé à ses blessures sur place tandis que sa mère et sa soeur ont été emmenées dans un état critique à l'hôpital. Elles sont d'ailleurs toujours entre la vie et la mort, précise le parquet.



Après l'accident, l'automobiliste avait pris la fuite à pied. Il est cependant revenu sur ses pas peu après et a alors été arrêté.



Dans la voiture se trouvaient deux autres passagers. Une femme de 24 ans a été grièvement blessée et a été emmenée à l'hôpital par l'autre passager, âgé, lui, de 21 ans. Tous deux ont pu disposer après avoir été entendus.



D'après les premières constatations d'expertise, une vitesse inadaptée est à l'origine des faits.



Le parquet refuse par ailleurs de donner davantage de détails sur l'enquête autour d'un autre accident avec délit de fuite, toujours à Saint-Nicolas, où un cycliste aurait pu avoir été renversé par la même voiture.



L'automobiliste sera présenté devant un juge d'instruction mardi. Il était connu des services de police, précise le parquet, qui a demandé sa mise sous mandat d'arrêt.