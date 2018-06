Saisie spectaculaire: 55 millions d'euros d'héroïne interceptés à Anvers

La douane a intercepté le mois dernier une quantité spectaculaire d'héroïne dans le port d'Anvers. Dans un container de carbonate de calcium destiné à une entreprise de Kontich étaient dissimulés 945 kilos de la substance. Dans la foulée de la saisie, deux suspects ont été interpellés, rapporte le Gazet van Antwerpen.



Il s'agit de l'une des saisies d'héroïne les plus importantes en Belgique. Le 18 mai, les agents de la douane ont contrôlé un container de carbonate de calcium (talc), une matière première industrielle souvent utilisée dans l'industrie pharmaceutique et la construction. "Le chargement provenait du port de Bandar Abbas, en Iran", indique Ken Witpas, porte-parole du parque d'Anvers. "Après des irrégularités lors d'un scanner, un contrôle physique approfondi a été mené, après quoi 57 sacs contenant chacun 15 kilos d'héroïne sont apparus. Au total 954,40 kilos d'héroïne ont été découverts."



Directement après la découverte de ce lot de drogue, estimé à quelque 55 millions d'euros, le parquet et la police fédérale ont ouvert une enquête afin de retrouver les trafiquants derrière l'opération.