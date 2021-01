Scandale dans un hôpital d’Anvers: une centaine de patients peut-être contaminés par l’hépatite B ou le VIH

110 patients ont été rappelés par l'hôpital Saint-Vincent d'Anvers suite à une erreur de désinfection du matériel d'endoscopie, révèle la Gazet Van Antwerpen ce mercredi. Cette erreur a été détectée lors d'un contrôle de qualité en octobre dernier. Le matériel d'endoscopie est utilisé, entre autres, pour dépister le cancer du colon. Du sang se trouve alors sur l'appareil qui doit être soigneusement désinfecté.

Les patients concernés par l'erreur et qui ont donc été en contact avec du sang étranger et possiblement contaminé ont reçu l'information via un courrier envoyé par l'hôpital. Il leur est demandé de se soumettre à une analyse de sang.

Ils risquent une infection intestinale et plus rarement une hépatite B. Il y a également un risque, même s’il est extrêmement limité, d'avoir contracté le VIH.