Scène hallucinante sur l'autoroute en Flandre: une Porsche freine à bloc pour arrêter la voiture qui la suit

C'est une scène hallucinante qui s'est déroulée sur le ring de Heusden, une commune de l'est de la Flandre. Un conducteur dont le véhicule était muni d'une caméra embarquée a filmé un automobiliste qui a arrêté sa Porsche Panamera noire sur la bande de droite pour stopper le véhicule qui le suivait, une Opel Astra. Une manœuvre extrêmement dangereuse qui a donc bloqué l'une des deux voies de circulation disponibles sur ce tronçon.



Sur la vidéo, disponible sur le site de Het Laatste Nieuws, on voit la portière du côté conducteur de la Porsche ouverte, et un homme vêtu d'un short et d'un t-shirt se pencher vers la fenêtre de l'Opel Astra, vraisemblablement pour interpeller le conducteur de l'Opel. "C'est très dangereux, vous pouvez conduire jusqu'à 120 km/h à cet endroit. Heureusement j'ai pu me décaler sur la bande de gauche, mais je roulais encore à 105 km/h lorsque je suis passé à côté", confie le propriétaire de la dashcam qui a filmé la scène.



Par miracle, la manoeuvre n'a pas provoqué d'accident. Quant à la personne qui a filmé, elle songe à se rendre à la police pour signaler ces agissements.