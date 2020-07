Si vous comptez vous rendre à la Côte ce week-end, les plages d'Ostende sont quasi complètes

Avec plus de 13.000 réservations vendredi, les trois plages principales d'Ostende affichent presque complet, signale vendredi la Ville. Les autorités communales s'attendaient à un week-end chargé et ont mis en place un système de réservation pour ces trois plages, notamment du jeudi 30 juillet au dimanche 2 août. Au total, 15.000 personnes maximum sont autorisées à se rendre chaque jour sur les trois plages. La ville d'Ostende invite les badauds à planifier soigneusement leur visite et à préférer les autres plages, moins fréquentées, de la station balnéaire.



"Nous avons encore d'autres plages à Ostende pour lesquelles aucune inscription n'est nécessaire et où il y a beaucoup moins de monde. Il est conseillé aux visiteurs de vérifier sur quelle plage ils souhaitent se rendre avant de faire le déplacement", déclare le bourgmestre Bart Tommelein (Open Vld).

L'équipe d'été guidera les visiteurs et les sensibilisera afin de bien répartir les foules. Pour les prochains jours, la capacité d'accueil des différentes plages est suffisante, selon le système d'enregistrement qui recense déjà 6.000 inscriptions pour samedi et 2.500 pour dimanche. Il est donc encore possible de s'inscrire pour le week-end via visitoostende.be/beach ou via le numéro gratuit 0800/62.167. Cette inscription vous garantit une place sur les plages du centre avant 14h00.

La SNCB renforce son offre de trains vers la Côte de jeudi à dimanche

Par ailleurs, la SNCB déploie des trains supplémentaires vers et depuis la Côte depuis jeudi et ce jusqu'à dimanche. Des trains supplémentaires en provenance d'Anvers ne sont pas prévus, mais selon le porte-parole Dimitri Temmerman, cela n'a rien à voir avec les mesures restrictives en vigueur. "La SNCB met ces trains supplémentaires en service car nous nous attendons à ce que plus de passagers veulent prendre le train pour la Côte avec le beau temps", dit M. Temmerman. "Nous voulons y répondre par cette offre supplémentaire, afin que les voyages en train puissent être sûrs pour tout le monde".

Dix trains supplémentaires par jour seront prévus jeudi et vendredi et 14 trains supplémentaires seront déployés samedi et dimanche. Ils partiront chacun quelques minutes avant ou après les trains réguliers. "Il sera ainsi plus facile pour les voyageurs de se répartir dans les différents trains. Ceux-ci rouleront à leur capacité maximale, ce qui est le cas depuis le début de la crise du coronavirus".

Depuis jeudi, des trains supplémentaires partent d'Arlon, de Louvain, de Gand-Saint-Pierre, et de Hasselt. Samedi et dimanche, ils partiront de Hasselt, Louvain, Schaerbeek et Welkenraedt. Ils rouleront en direction d'Ostende et de Blankenberge. La SNCB affirme que le nombre de passagers dans les gares et dans les trains est étroitement surveillé. Elle est également en contact permanent avec les bourgmestres du littoral et la gouverneure de Flandre occidentale. En outre, la compagnie ferroviaire compte sur la responsabilité des voyageurs et les invite à respecter toutes les mesures.