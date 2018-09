Stupeur dans le Limbourg: la police tombe sur un ado de 14 ans au volant de... sa propre voiture avec "plaques maison"

La police de Beringen-Ham-Tessenderlo a interpellé un adolescent de 14 ans au volant d'une voiture, dimanche, sur le site Be-Mine à Beringen (province de Limbourg). Le jeune homme avait lui-même acheté le véhicule et avait confectionné une fausse immatriculation, a indiqué lundi la police locale.



La voiture n'était évidemment pas en ordre d'assurance et n'était pas correctement immatriculée. Le jeune avait bricolé une plaque et un numéro. La police a saisi le véhicule et adressé un procès-verbal à cet automobiliste pubère.