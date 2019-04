Tentative de meurtre à Ixelles: un conducteur renverse un piéton après une dispute

Le conducteur d'une voiture a renversé intentionnellement un piéton, dimanche après-midi à Ixelles. La victime, un homme de 33 ans, est en incapacité de travail pour trois jours, a indiqué lundi Olivier Slosse, porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, confirmant une information de Bruzz.



L'incident s'est produit dimanche vers 15H00 sur la chaussée d'Ixelles, entre les places Fernand Cocq et Flagey. Pour une raison inconnue, le piéton et le conducteur d'une voiture se sont disputés. Les esprits se sont échauffés et le conducteur est monté sur le trottoir pour renverser le piéton. Il a aussi endommagé un parcmètre, avant de prendre la fuite. La victime a été transportée à l'hôpital. Ses jours n'étaient pas en danger. Il est cependant en incapacité de travail pour trois jours. Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête pour tentative de meurtre.