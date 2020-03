Tirlemont: un pied humain retrouvé après le ramassage des poubelles

Un pied humain a été découvert lundi dans la foulée du ramassage des déchets ménagers à Tirlemont, indique le parquet de Louvain. C'est un ouvrier d'un entreprise de traitement des déchets qui a retrouvé le membre. Selon les premières constatations, ce pied droit appartiendrai à une femme.



Il a été transporté à la morgue pour être analysé par un médecin légiste et le service d'identification des victimes (DVI). On ignore pour l'heure à qui ce pied appartient et comment il s'est retrouvé dans les déchets.