Tongres: quatre individus attaquent des distributeurs de billets de bpost à l'aide d'explosifs

Quatre individus ont attaqué un bureau bpost à Tongres lundi vers 3h45. Les suspects s'en sont pris au hall d'entrée de l'agence où se trouvent les distributeurs automatiques, indique la police de la zone Tongres-Herstappe. On ne sait pas encore si les malfrats ont emporté un butin.



Les riverains ont entendu une forte détonation. Quatre hommes se sont ensuite enfuis à bord d'une Audi RS. Le service de déminage de l'armée (SEDEE) s'est rendu sur place car les auteurs se sont servis de produits explosifs. Le labo judiciaire a commencé ses investigations et les pompiers de la zone Zuid-West Limburg se sont aussi rendus sur les lieux. L'enquête est menée par la police judiciaire fédérale du Limbourg. Une quinzaine de riverains ont été évacués et accueillis dans le hall sportif tout proche.