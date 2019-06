Toutes les techniques de manipulation et d'intimidation utilisées par le mouvement d'extrême droite Schild & Vrienden sur les réseaux

Un assistant de l'université de Gand a été menacé de mort après s'être moqué sur internet du groupe nationaliste flamand Schild & Vrienden. L'homme a pris un avocat pour se défendre. Dries Van Langenhove, leader du groupe Schild & Vrienden et élu Vlaams Belang, l'avait notamment accusé d'avoir utilisé sa position d'assistant pour récupérer des infos sur les étudiants.

Ces accusations ont été démenties par l'université qui estime que l'assistant n'a pas enfreint le règlement. Dans les faits, il a finalement quitté les réseaux sociaux, car il est harcelé et menacé, nous explique Loïc Verheyen.

Une étude de la chaîne flamande VRT a décortiqué les nombreuses techniques utilisées par le groupuscule sur internet. Des techniques qui visent un double objectif...



- Manipuler ou empêcher les débats en ligne



Quand un commentaire ou un groupe contredit leur discours, les membres de Schild & Vrienden font des raids organisés. Le but, c'est d'étouffer le débat en inondant la page de commentaires haineux.





- Promouvoir son idéologie



Pour cela, le groupe utilise des techniques fallacieuses. Par exemple, il crée de faux profils pour poster des propos sans qu'on puisse identifier la source. Les membres ont aussi recours à des robots informatiques pour cliquer sur l'onglet "j'aime" et ainsi donner l'impression que leurs idées sont très populaires.



Et si cela ne suffit pas, les membres de Schild & Vrienden ont même recours à l'intimidation... Cette pratique s'appelle le "doxxing". Il s'agit de collecter des informations en ligne sur l'identité d'une cible (un opposant politique par exemple) et d'utiliser ces données, soit pour discréditer cette personne, soit pour l'intimider.

Dans certains cas, cela peut aller jusqu'au piratage du compte de la victime ou à des menaces de mort.



Le fondateur de Schild & Vrienden dément l'utilisation de ces techniques. Étonnamment pourtant, plusieurs faux comptes ont été supprimés juste avant la diffusion de cette enquête.