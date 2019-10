Trois suspects interpellés pour vol dans une habitation de Hoeilaart, l'hélicoptère de la police fédéral mobilisé

Que se passe-t-il depuis ce matin à Hoeilaart ? Vous êtes nombreux à nous avoir signalé la présence d'un hélicoptère de la police fédérale survolant la commune.

"Depuis ce matin, vers 10 heures, j'entends et je vois un hélicoptère de la police qui passe à intervalles réguliers et reste en vol stationnaire au-dessus de la commune", s'inquiète Philippe via notre bouton orange "Alertez-nous". "J'ai entendu de nombreuses sirènes en allant au travail, c'est rare dans cette commune habituellement calme."

Contactée par nos soins, la police de la zone Druivenstreek (Hoeilaart, Overijse) explique qu'une tentative de vol a été commise dans une habitation de la commune. "Trois auteurs ont été aperçus par un témoin", affirme Sébastien Verbeken, chef de corps de la zone de police. "Cinq équipes ont été envoyées sur place, accompagnées d'une équipe de la police de Rhodes."





Trois personnes arrêtées



Dans ce cas-ci, l'hélicoptère de la police fédérale était nécessaire, puisque la zone de recherche était située près de la forêt de Soignes. durant 45 minutes, l'hélicoptère a sillonné le ciel pour retrouver les suspects en fuite. Finalement, c'est grâce aux chiens pisteurs que les trois fuyards ont été interpellés. "On a retrouvé un vêtement appartenant à un des auteurs. Grâce aux chiens, on a pu retrouver les suspects."

Les trois personnes ont été arrêtées et emmenées au commissariat. La police, quant à elle, poursuit les constations dans l'habitation que les voleurs ont tenté de cambrioler. L'enquête est en cours.