Un accident avec un camion à Anvers cause 2h30 de retard sur l'E313 et l'E34

Les automobilistes qui empruntent l'E313 ou l'E34 en direction d'Anvers doivent s'armer de patience ce jeudi matin: on comptait déjà 2h30 de retard sur le temps de parcours vers 07h15. Ces embarras ont été causé par un accident impliquant un camion à hauteur d'Anvers-Est, indique le Centre flamand du trafic (Vlaams Verkeerscentrum). Le véhicule doit être remorqué et une seule voie est ainsi disponible.





Les files débutent à Herentals-West sur l'E313 et à Oeleghem sur l'E34.Le centre flamand demande d'éviter les parages si possible. Il est conseillé aux automobilistes venant d'Hasselt et désirant se rendre à Anvers ou Gand de passer par Bruxelles.