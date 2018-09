Un accident sur la E40 provoque de gros embarras de circulation: un mort

Une personne est décédée et une fillette se trouve dans un état critique après un important accident survenu dimanche après-midi sur l'autoroute E40 à hauteur de Nevele, ont indiqué la police fédérale et les pompiers. La chaussée a été complètement fermée en direction d'Ostende. Le chauffeur du camion ayant causé l'accident a été arrêté et auditionné.

L'accident s'est produit vers 12h50 sur la voie en direction de la mer. Les circonstances du drame restent encore à déterminer mais il semblerait que le camion ait percuté la queue d'un embouteillage à hauteur de Nevele. Une personne est morte et trois passagers des voitures impliquées dans l'accident ont été blessés. Parmi ceux-ci figure un fillette dont le pronostic vital est engagé. La section gantoise du parquet de Flandre-Orientale a désigné un expert afin de faire la lumière sur les circonstances de l'accrochage. Selon les premières constatations, trois véhicules seraient impliqués. Le chauffeur du camion aurait percuté le dernier véhicule d'une file qui était en train de former à hauteur de Nevele. Le conducteur du véhicule en question est décédé sur place. La collision a créé une réaction en chaine et le véhicule percuté par le camion a à son tour embouti la voiture devant lui, où voyageait l'enfant qui est dans un état critique. Le permis de conduire du camionneur a été retiré. L'homme a été arrêté et auditionné. L'autoroute, qui a été complètement fermée en direction d'Ostende, a été rouverte à la circulation vers 15h35.