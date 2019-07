Un ado de 15 ans décède après une overdose dans un domaine de Wavre-Sainte-Catherine

Un adolescent de 15 ans, originaire de Keerbergen dans le Brabant flamand, est décédé à l'hôpital, probablement en raison d'une overdose la semaine dernière, a indiqué le parquet d'Anvers. Le 24 juin, après avoir fait un malaise, le garçon était évacué du parc Hondsbossen à Wavre-Sainte-Catherine en Région flamande où il passait du temps avec des amis.



L'un des jeunes qui l'accompagnait a été présenté au juge de la jeunesse parce qu'il aurait fourni des drogues à la victime et que les services de secours ont été avisés trop tard.



Le 24 juin au soir, la victime a perdu conscience. Ses amis auraient d'abord tenté eux-mêmes de la réanimer, ce qui expliquerait la sollicitation tardive des services d'urgence. Le jeune a finalement été transporté à l'hôpital Imelda à Bonheiden, où une expertise a permis d'établir la présence d'amphétamines. L'adolescent a fini par tomber dans le coma et il a alors été décidé de le transférer vendredi à l'hôpital universitaire de Louvain.



Il y est décédé dans la nuit de dimanche à lundi. Le parquet d'Anvers a débuté une enquête afin de déterminer s'il y a eu négligence coupable et trafic de drogues avec la mort comme conséquence, a précisé une porte-parole du parquet.



Un suspect de 16 ans a été placé en institution de la jeunesse pour négligence coupable et parce qu'il y a des indices laissant entendre qu'il a fourni les drogues. Les déclarations divergent sur le rôle des autres participants, mais l'enquête est en cours, a ajouté la porte-parole.