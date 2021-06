Un appel à commémoration en l'honneur de Jürgen Conings circule sur les réseaux sociaux

Un appel à une commémoration en l'honneur du soldat fugitif Jürgen Conings circule sur les réseaux sociaux. L'évènement aura lieu dimanche après-midi entre 14 et 15h00 à Sparrendal (Dilsen-Stockem). On peut notamment y lire : "pour l'homme qu'il était, pour les sacrifices qu'il a consentis, pour qu'il ne soit pas oublié et pour que sa mort ne soit pas dénuée de sens".

La commémoration aura lieu dimanche au bois de Dilsen où le corps du soldat a été trouvé dimanche. Le 17 mai, il avait quitté le dépôt de la caserne de Léopoldsburg en emportant un arsenal d'armes. Il avait laissé des lettres d'adieu, dans lesquelles il menaçait d'attaquer le virologue Marc Van Ranst ainsi que l'État.

Vendredi prochain aura lieu le dernier salut au défunt au funérarium de Maasmechelen. Le directeur de l'établissement, Maartens Stulens, a appelé au respect et au calme au nom de la famille.

La police locale de Lanaken-Maasmechelen supervisera la circulation autour du bâtiment et veillera également au respect des mesures sanitaires.