Un avion de tourisme s'écrase en Flandre: les deux victimes sont wallonnes

L'avions de tourisme qui s'est écrasé lundi après-midi à Hasselt, un Beechcraft F33A, était en route vers ASP Avionics à Genk pour y faire remplacer son appareil de communication, a indiqué un représentant de la société établie à Zwartberg (Genk).

Un homme de 61 ans, originaire de Mouscron, et un Namurois âgé de 69 ans ont perdu la vie dans l'accident de l'avion de tourisme survenu lundi après-midi près de Hasselt, a indiqué la police locale. Le parquet du Limbourg privilégie à ce stade la thèse de l'accident.



L'engin a fini sa course coincé entre des arbres

L'appareil, un Beechcraft F33A Bonanza, s'est écrasé vers 13h20 dans les environs de la Bruynebosstraat et de la Bredestraat. L'avion et ses occupants ont rencontré des problèmes lorsqu'ils ont survolé le territoire de Bolderberg (Heusden-Zolder), tout proche du lieu de l'accident à Stokrooie (Hasselt). L'engin a fini sa course coincé entre des arbres, le nez face au sol, en bordure d'une route. Des riverains qui ont assisté au crash ont immédiatement averti les secours.

L'appareil avait décollé du champ d'aviation de Courtai-Wevelgem et devait rejoindre le domaine du Zwartberg (Genk), où un rendez-vous avait été pris chez ASP Avionics pour un entretien du système électronique. Des experts sont descendus sur place pour effectuer une enquête approfondie.