Un bar à chicha attaqué à la grenade à Willebroek: des dégâts matériels mais pas de blessé

Une grenade a été jetée en direction d'un bar à chicha de Willebroek, en province d'Anvers, lundi vers 5h00. Les dégâts sont importants mais aucun blessé n'est à déplorer, a indiqué lundi matin la section malinoise du parquet d'Anvers. La vitrine du bar et le bâtiment contigu ont été endommagés, tout comme les devantures des magasins en face, a précisé Lieselotte Claessens, porte-parole du parquet. Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de l'armée, ainsi que le laboratoire de la police judiciaire fédérale sont descendus sur les lieux et un large périmètre de sécurité a été dressé. Aucun suspect n'a été identifié à ce stade de l'enquête.