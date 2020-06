Un Belge de 103 ans réalise un marathon contre le coronavirus dans son jardin: Alfons est devenu une véritable star (vidéo)

C’est le plus vieux médecin généraliste de Belgique. Alfons Leempoels est âgé de 103 ans. Et il s’est fixé un objectif impressionnant : parcourir 42 kilomètres dans son jardin. Un marathon destiné à récolter des dons pour financer la recherche contre le Covid-19.

Un habitant de Rotselaar, près de Leuven, démontre qu’il est possible de garder la forme à 103 ans. Alfons Leempoels est un ancien médecin généraliste. Après la performance de Tom Moore, un Britannique de 100 ans devenu un héros en récoltant plus de 30 millions de livres pour lutter contre le coronavirus, il s’est lancé le même défi. Pourquoi ne pas réaliser un marathon au profit de la recherche contre le Covid-19 ?

Sa famille a tout de suite soutenu Alfons dont l’état de santé est impressionnant à son âge. "Mes enfants ont dit que je pouvais marcher au moins aussi bien que Tom Moore et en plus j’ai 103 ans. Ma petite-fille venait de courir un marathon et comme une plaisanterie, j’ai dit : je vais courir un marathon", raconte le centenaire à Reuters.

"Ça se passe très bien"

Depuis début juin, la blague s’est concrétisée. Le médecin a débuté un parcours de 42 kilomètres à pied dans son jardin. C’est son petit-fils, professeur de gymnastique, qui a tracé le chemin long de 145 mètres. Alfons compte effectuer ce trajet une dizaine de fois par jour. Soit un kilomètre et demi de marche quotidiennement. "Ça se passe très bien. Je n'ai absolument aucun problème musculaire et je n'ai même pas besoin de me reposer après. J'ai en fait plus de problèmes avec mes yeux. De temps en temps, j'ai peur de trébucher, mais heureusement, cela ne s'est pas encore produit", se félicite-t-il.

Grâce à cette action, Alfons espère financer les recherches de l’université de Louvain contre le Covid-19. Son message a déjà fait le tour du monde. Le médecin est devenu un héros à son tour.

Jusqu’à présent, il a récolté plus de 6.000 euros, selon Le Soir magazine. Le centenaire compte arrêter son marathon d’ici la fin du mois de juin.