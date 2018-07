Un bijoutier d'Oostaker ouvre le feu sur des braqueurs: il a été libéré sous conditions

Le bijoutier d'Oostakker (Gand), qui a été l'auteur de coups de feu à la suite du braquage de sa boutique samedi midi, a été laissé libre sous conditions par le juge d'instruction, a-t-on appris auprès de la section gantoise du parquet de Flandre orientale.

Le bijoutier, dont le commerce a été visé samedi en milieu de journée par deux braqueurs présumés, a tiré avec une arme à feu, en rue, sur un des suspects, celui qui était assis à l'arrière du scooter sur laquelle le duo prenait la fuite. Les assaillants présumés n'ont, quant à eux, pas tiré. Le voleur présumé touché par les tirs est tombé du vélomoteur et est décédé sur place. L'attaque de la bijouterie Moens a eu lieu dans la Bredestraat.

Les deux suspects "étaient armés et ont emporté des bijoux, mais n'ont pas tiré de coups de feu", selon une porte-parole du parquet. "Ils ont pris la fuite sur un vélomoteur, mais le bijoutier les a poursuivis avec une arme à feu. Il a tiré vers les assaillants, et la personne qui était assise à l'arrière a été mortellement touchée. Ils ont encore pu continuer à rouler un petit temps, mais l'individu assis derrière est ensuite tombé de l'engin.

On a tenté de le réanimer, mais il est mort sur place". Le bijoutier n'a donc pas tiré à l'intérieur de la boutique lors de l'attaque, mais bien en rue au moment où les suspects prenaient la fuite. L'enquête doit déterminer si l'on peut parler ou non de légitime défense. Le bijoutier a été interpellé et a été déféré devant le juge d'instruction de Gand pour meurtre.

Il a été laissé en liberté, mais sous conditions. "L'homme collabore très bien à l'enquête", poursuit le parquet. "Les premières auditions révèleraient que les assaillants se sont montrés extrêmement agressifs. Le bijoutier aurait été molesté et menacé avec une arme à feu. Les membres de la famille présents et les clients auraient également été menacés d'une arme à feu". L'identité de la victime n'est pas encore connue. L'autre suspect est toujours en fuite et activement recherché.