Un cambrioleur interpellé avec une septantaine de bijoux sur lui à Neder-over-Heembeek

Un homme âgé de 18 ans a été interpellé samedi dernier à Neder-over-Heembeek avec une septantaine de bijoux vraisemblablement volés dans une maison de cette commune sur lui. Il est connu de la police et a été mis à la disposition des autorités judiciaires pour vol dans habitation et vol illégal, indique mercredi le parquet de Bruxelles.



Samedi dernier, une résidente de Neder-over-Heembeek avait contacté la police pour lui signaler qu'un homme était venu sonner à sa porte et cherché à savoir si elle vivait seule. Sur base de la description physique fournie, la police a ratissé le quartier et a aperçu un homme correspondant à ce signalement dans la rue Bruyn.

Il a pris la fuite à la vue de la police et s'est caché dans un abri de jardin d'une des habitations de la rue Bruyn où il a été retrouvé en possession de 24 colliers, 18 bagues, 13 paires de boucles d'oreilles, 11 bracelets, 11 broches et médaillons ainsi que sept passeports, un casque audio, un couteau et un GSM.

Plusieurs pièces de la propriété dont dépend l'abri de jardin dans lequel le suspect s'était réfugié ont été fouillées, et des traces d'effraction ont été décelées visibles aux fenêtres de l'habitation et sur la clôture entourant cette dernière.