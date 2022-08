Un camion-citerne s'encastre dans un bâtiment et tue une cycliste à Gand: la vitesse n'est pas en cause

Le conducteur du camion-citerne qui a causé la mort d'une cycliste et s'est écrasé contre un immeuble de bureaux à Gand mardi ne roulait pas trop vite, a indiqué jeudi l'expert en circulation dans ses conclusions. La cause exacte de l'accident n'est pas encore connue.

L'accident mortel s'est produit vers 11h00. Le camion-citerne roulait sur le ring R40 en direction de Dampoort, lorsqu'il a raté son virage au niveau de la Stapelplein, a foncé à travers le parking de l'immeuble de bureaux Handelsdokcentrum et a embouti l'entrée du bâtiment. Le camion a heurté une voiture et une cycliste sur un passage piéton. La victime, âgée de 44 ans et originaire de Wondelgem (section de la ville de Gand) est décédée sur place des suites de ses blessures.

Le camionneur bloqué après l'accident a pu être libéré de son habitacle. Contrairement à ce qui avait été annoncé précédemment, l'homme est toujours à l'hôpital, mais ses jours ne sont pas en danger, a annoncé le parquet de Flandre orientale. Le chauffeur s'est vu retirer son permis pour une durée de quinze jours et devra répondre de l'accident prochainement. L'homme n'a pas donné d'explications claires sur les raisons de l'accident pour l'instant.

Les tests d'alcoolémie et de salive se sont révélés négatifs. Il ne roulait pas trop vite et la citerne était en ordre pour tous les documents. Le véhicule a été saisi afin de procéder à une enquête technique. Le rapport de l'expert devrait sortir la semaine prochaine.