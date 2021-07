Un camion renversé sur la E17 fait un mort: la chaussée fermée vers la France

Une personne est décédée dans la nuit de vendredi à samedi dans un accident sur la E17 à Harelbeke, a indiqué le parquet de Flandre occidentale. Un camion renversé sur la chaussée a occasionné le blocage de l'autoroute vers la France.



L'accident s'est produit vers 3h30 dans la nuit de vendredi à samedi. Un véhicule avec une plaque d'immatriculation française a perdu une roue sur la E17 près de Harelbeke. Le conducteur a décidé de laisser sa voiture sur l'autoroute. Un témoin a vu les deux occupants quitter le véhicule. Ils sont toujours recherchés. Environ cinq minutes plus tard, le véhicule abandonné a été heurté par un camion. L'impact a été tel que le poids-lourd s'est renversé. La voiture a terminé dans le terre-plein central et contre un poteau d'éclairage. L'accident a fait un mort, probablement le chauffeur du camion. Un deuxième occupant pourrait s'y être trouvé, mais l'information n'a pas été confirmée par le parquet. La chaussée, à Deerlijk, était toujours fermée à la circulation en fin de matinée. Le centre flamand du trafic conseille à tous les conducteurs en direction de la France de prendre la sortie Deerlijk et de suivre la déviation jusqu'au carrefour d'Aalbeke.

En raison de l'accident, la voie de gauche en direction de Gand est également bloquée.