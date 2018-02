Un chauffard manque de justesse de percuter un père et son fils à Anvers: la police ouvre une enquête (vidéo)

La police d'Anvers a ouvert une enquête après qu'un chauffard ait manqué de percuter deux personnes, décrites comme étant juives orthodoxes, et qui marchaient sur un trottoir de la rue Isabellalei ce samedi vers 10h30.

Des soldats qui patrouillaient ont vu l'incident se produire et en ont informé la police. L'homme a été arrêté et s'est avéré être ivre. "Actuellement, l'incident n'indique pas un acte antisémite", explique Wouter Bruyns de la police d'Anvers à VTM.

L'homme conduisait à grande vitesse et a évité de justesse les deux piétons. Après l'incident, l'homme s'est vite éloigné de la zone. "Les soldats ont vu l'incident et étaient en mesure de signaler l'incident à la police. La scène a également été filmée par l'une de nos caméras. L'homme arrêté était ivre et n'a pu être interrogé que samedi soir", a déclaré Wouter Bruyns, porte-parole de la police d'Anvers, à nos confrères de VTM.