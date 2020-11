Un chauffeur de bus sauve la vie d'une femme âgée tombée sur des rails de train en Flandre (vidéo)

La vidéo impressionnante d'un acte héroïque a été diffusée sur Twitter le 25 novembre. Sur les images filmées depuis le tableau de bord d'un bus, on voit le chauffeur du véhicule sauver la vie d'une dame âgée, tombée à vélo sur des rails de train à Loppem en Flandre. L'homme descend de son bus et se précipite pour venir en aide à la cycliste en détresse allongée sur la route.

Cette dernière n'arrive pas à se relever suite à sa mauvaise chute. Le chauffeur tente d'agir le plus rapidement possible avant l'arrivée d'un train. Il la soulève et la met hors de danger juste au moment où les feux du passage à niveau deviennent rouges.

