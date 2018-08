Un chien meurt après avoir été enfermé dans un coffre de voiture au soleil sans la moindre aération à Ninove

Le drame est rapporté par le Het Nieuwsblad ce mercredi matin. A Ninove, un chien est mort après avoir été enfermé plus d'une heure dans un coffre de voiture. Les faits se sont passés ce mardi sur le parking du café Revue.

L'animal avait été laissé dans le coffre sans qu'une fenêtre ne soit ouverte. A cause de la chaleur accablante, il n'a pas survécu.



Le quotidien rapporte que c'est un passant qui a tiré la sonnette d'alarme. En apercevant l'animal enfermé dans le coffre, il a alerté Fleur Wets, la gérante du café Revue et lui a demandé d'apporter un sceau d'eau pour le secourir. A l'ouverture du coffre, l'animal ne donnait déjà plus de signe de vie. Et ce, malgré les efforts des passants.





"C'est arrivé aujourd'hui devant la porte"

Het Nieuwsblad rapporte que le propriétaire de l'animal est arrivé plus tard. Face aux passants choqués, ce dernier aurait répliqué qu'il ne s'agissait pas de leur chien. Il aurait ensuite chargé le corps du chien dans son coffre avant de repartir.

Les passants ont eu le temps de relever la plaque d'immatriculation. La police a identifié le véhicule comme étant une voiture de location à Geraardsbergen, toujours selon les informations du quotidien. Fleur Wets a partagé ce drame sur Facebook. "Tant d'heures que nous passons sur Facebook, autant de messages que nous partageons sur ce triste problème. Mais c'est arrivé aujourd'hui devant la porte", écrit-elle.