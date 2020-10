Un collaborateur de la ministre Zuhal Demir (N-VA) est décédé du Covid-19: son cabinet placé en quarantaine

Le cabinet de la ministre flamande de l'Énergie Zuhal Demir (N-VA) a été placé en quarantaine après le décès d'un collaborateur de la ministre récemment testé positif au coronavirus, a annoncé cette dernière jeudi sur Facebook.



Tout le cabinet est en train d'être testé. Zuhal Demir est négative mais son chauffeur et son chef de cabinet ont déjà été testés positifs, a-t-elle précisé. Après les mises en quarantaine des gouvernements bruxellois et wallon après les tests positifs des ministres Sven Gatz et Valérie De Bue, le virus vient aussi de trouver sa voie au sein d'un cabinet du gouvernement flamand. Dans un message sur Facebook, Mme Demir explique qu'un de ses collaborateurs de cabinet est mort après avoir été testé positif.

"Le coronavirus n'épargne personne. Tous les collaborateurs de mon cabinet et moi-même l'avons senti dans notre chair hier (mercredi, nldr). Avec une profonde peine, nous avons dû subitement dire au revoir à Walter, un collaborateur précieux. Il avait été testé positif au corona", écrit-elle. Il a immédiatement été décidé de placer l'ensemble du cabinet sous quarantaine et de faire tester tous ses membres.

"Quelques résultats se sont révélés négatifs. Mais mon chef de cabinet et mon chauffeur sont positifs", a précisé la ministre, elle-même négative. D'autres résultats sont encore attendus sous peu. "Conformément aux prescriptions, nous resterons encore un temps à l'isolement. Je participerai au conseil des ministre de demain (vendredi, ndlr) par voie digitale, et je poursuis mon travail à distance", a-t-elle encore fait savoir.