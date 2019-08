Un conducteur ivre emboutit plusieurs véhicules avec sa BMW à Anvers

Un conducteur ivre a fait des dégâts dans la nuit de samedi à dimanche, à Anvers dans le district de Deurne. L'homme de 31 ans a perdu le contrôle de sa BMW et a embouti directement ou indirectement six autres véhicules garés, rapporte la police locale.



L'homme a d'abord percuté deux voitures sur le côté gauche de la rue puis un troisième véhicule stationné du même côté. A cause de l'impact du choc, deux autres véhicules ont été endommagés. La BMW a ensuite ricoché du côté droit de la rue, où elle a encore heurté une voiture parquée. La BMW n'est plus en état de rouler. Le conducteur, qui avait pris le volant sous l'influence de l'alcool, a été emmené à l'hôpital pour de légers soins. Son permis de conduire lui a été retiré avec effet immédiat pendant 15 jours.