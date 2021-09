Un conducteur particulièrement agressif sur l'E40 arrêté pour tentative d'homicide

(Belga) Un conducteur, dont le comportement particulièrement agressif et dangereux avait été filmé sur l'E40 à Beernem, a été placé samedi sous mandat d'arrêt pour tentative d'homicide, a indiqué le parquet de Bruges.

Les faits remontent à la semaine dernière et s'étaient déroulés sur l'autoroute E40, à hauteur de Beernem. Un conducteur fou avait pris en chasse un couple en voiture, n'hésitant pas à s'arrêter sur l'autoroute pour bloquer le couple avant de se précipiter en dehors de son véhicule, en brandissant une barre de fer. Le couple avait réussi à prévenir la police mais le conducteur fou avait pu prendre la fuite. L'homme, âgé de 40 ans et domicilié à Oostkamp, a finalement pu être identifié. Il a été placé samedi sous mandat d'arrêt pour tentative de meurtre et violation de la législation sur la détention d'armes.