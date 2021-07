Un cycliste de 11 ans mortellement percuté par un train à Gand

Un cycliste a perdu la vie mardi après-midi à Gand à la suite d'un accident de train qui a interrompu le trafic momentanément entre Gand-Saint-Pierre et Eeklo. Le parquet de Flandre-Orientale avait fait appel à un expert du trafic pour enquêter sur les conditions de l'accident.

La collision frontale à hauteur du passage à niveau du Wiedauwkaai à Gand a eu lieu vers 12h30. Un train a heurté un cycliste, qui n'a pas survécu à la collision.

On en sait plus sur la victime qui a perdu la vie ce mardi. Selon nos confrères de Het Laatste Nieuws, il s'agit d'un petit garçon âgé de 11 ans, qui aurait ignoré les barrières de sécurité du passage à niveau. "Les barrières étaient fermées, les feux tricolores étaient rouges et la sonnette fonctionnait également correctement", a confirmé le porte-parole d’Infrabel, Thomas Baeken.