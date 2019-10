Un cycliste recherché à Gand après un grave accident: une personne dans un état critique

Une collision entre deux cyclistes a eu lieu durant la nuit de vendredi à samedi à Gand. L'une des deux victimes y a été grièvement blessée et emmenée dans un état critique à l'hôpital. L'autre personne, qui circulait sur un vélo électrique, a pris la fuite. Un avis de recherche a dès lors été lancé à la demande de la section gantoise du parquet de Flandre orientale.



L'accident s'est produit sur la piste cyclable de la Noordstraat en direction de Bargiekaai à Gand. Le vélo électrique était de couleur blanche et son propriétaire chauffeur portait une veste beige et un casque audio sur la tête. Peut-être qu'il portait aussi un bonnet.