Un des enfants sortis de l'étang à Hal toujours dans un état critique

L'enfant de six ans repêché dans un étang jeudi se trouvait toujours dans un état critique vendredi, a indiqué le parquet de Hal-Vilvorde en matinée. Les premières constatations du médecin légiste sont en outre tombées: il n'y'a aucune trace de violence ou de malveillance pouvant avoir provoqué la mort de l'homme qui a tenté de secourir les enfants.

Selon les premiers éléments, deux frères de 6 et 11 ans et originaires de Tubize auraient sauté jeudi, en milieu d'après-midi, dans un étang pour récupérer un ballon. Le plus jeune a probablement sauté en premier, suivi par son frère, selon le parquet. Un passant âgé de 44 ans en a ensuite fait de même, après avoir été alerté par des appels à l'aide d'autres jeunes. Un autre homme a pu extraire le passant et l'enfant de 11 ans. Le garçon était en hypothermie mais vivant, tandis que le premier homme qui leur était venu en aide était décédé. L'enfant de six ans a également pu être sorti de l'eau et a dû être réanimé. Il se trouvait toujours vendredi dans un état critique. Le ministère public a ouvert une enquête sur les conditions précises de l'incident. Bien que l'étang ne soit pas spécialement grand, il peut présenter une profondeur surprenante. Cela peut s'expliquer par le fait qu'il s'agirait d'un bassin d'incendie pour la maison de repos se situant à proximité. Le parquet a demandé les plans techniques de l'étang afin de pouvoir apporter plus clarté.