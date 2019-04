Un designer belge dévoile son oeuvre 100% noir-jaune-rouge en Flandre

Le designer Charles Kaisin investit Maasmechelen village. L'artiste a donné à cet espace commercial, situé en Flandre, un aspect très noir-jaune-rouge.



Il s'agit d'un projet artistique un petit peu spécial. Le mot d'ordre? Être fier d'être Belge. Les couleurs représentées sont évidemment une référence à notre drapeau national. Et qui dit Belgique, dit forcément météo bien belge: ce matin il a plu, il a fait froid et il a fait gris.

Nous avons demandé à l'artiste ce qui se cachait derrière son œuvre. "Pour moi, l'idée c'est d'avoir couvert ce village aux couleurs nationales. C'est valoriser la Belgique à travers tous ses talents. C'est réunir les cultures à travers l'art, le design et la mode. On est presque dans un village "schtroumpfique", dans le sens où il y a presque comme des baguettes magiques qui se sont distribuées et qui ont donné de leur éclat dans différentes parties du village", confie-t-il.



Le noir-jaune-rouge est décliné "sous la forme du cercle, pour rappeler l'Atomium mais aussi les Red Devils, nos champions en football et en hockey. On l'a décliné à travers un tas de maisons et d'enseignes belges et internationales. Elles ont vraiment joué le jeu, pour décliner tout un village à ces couleurs, pour montrer qu'on est fier d'être Belge".



L'unité de la Belgique, un élément important pour l'artiste? "Je trouve que c'est fondamental. Dans une période où parfois la politique, en tout cas pour certains, c'est plutôt de désunir. Je trouve que nos talents en Belgique sont assez forts pour rassembler. On a des talents incroyables dans la chanson, dans la mode, dans le cinéma, dans un tas de domaines, le chocolat, la pâtisserie… C'est important de les rassembler. C'est ce qui fait vraiment notre force et notre culture, rassemblée par ces différences, et qui sont un atout à l'international", répond-il.



Un Manneken Pis géant de six mètres de haut devait être inauguré dans l'après-midi.