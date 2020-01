Un détenu s'évade de la prison à Anvers

Deux détenus ont tenté de s'évader dans la nuit de vendredi à samedi de la prison de Wortel (Anvers). L'un d'entre eux a été intercepté alors qu'il était toujours dans l'enceinte de l'établissement, le second est parvenu à s'enfuir, indique la direction des établissements pénitentiaires confirmant une information de VRT NWS.



L'identité des deux détenus et les raisons pour lesquelles ils sont incarcérés ne sont pas communiquées. On ignore également comment ils ont quitté leur cellule. Des recherches sont en cours et les directions locale et régionale sont sur place.