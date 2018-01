Vents violents en Belgique: cet échafaudage S'EFFONDRE à Kontich (vidéo)

Cet échafaudage placé le long d'un bâtiment à Kontich, dans la province d'Anvers s'est effondré en fin de matinée à cause de la tempête David et des fortes rafales qui se sont abattues sur la Belgique pendant plusieurs heures. Un témoin a filmé cette scène impressionnante et nous a envoyé cet effondrement via notre bouton orange alertez-nous.

Dans cette même bourgade, quelques heures plus tôt, un arbre est tombé sur un bus transportant des écoliers. Par miracle, il n'y a aucun blessé. Les 16 enfants qui étaient à l'intérieur du véhicule sont tous arrivés sains et saufs à l'école. Trois écoles de la ville d'Anvers sont fermées ce jeudi, annonce le site HLN. Les parents ont été prévenus hier soir par email.

> VENTS VIOLENTS EN BELGIQUE: ARBRES DÉRACINÉS ET TOITURE ARRACHÉES