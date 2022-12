Un élève promettait un "bain de sang" dans son établissement scolaire: il a été interpellé par la police

Un drame potentiel a pu être évité. Comme le rapportent nos confrères de la Gazet van Antwerpen, un élève d'une école limbourgeoise a été appréhendé par la police.

Depuis plusieurs jours, d'autres élèves et parents signalaient à la police qu'un adolescent avait un comportement suspect : il publiait sur son compte Snapchat des messages dans lesquels il promettait qu'il y allait bientôt avoir "un bain de sang" au sein de son établissement scolaire.

Des mesures ont été prises et une enquête a été ouverte par la suite et jeudi soir, le suspect a été identifié et appréhendé par la police.

Les activités prévues dans l'établissement ce vendredi auront bien lui, la police affirmant que "la menace était neutralisée.