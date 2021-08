Un enfant de 3 ans perd la vie dans un accident de la route à Merchtem

Un enfant de trois ans est décédé mardi après-midi dans un accident de la circulation à Merchtem (Brabant flamand), a annoncé la commune.



L'accident s'est produit vers 14h, à un carrefour situé non loin d'une fête foraine actuellement installée dans la commune brabançonne. L'enfant aurait été renversé par une voiture devant une attraction. Le véhicule a ensuite percuté l'attraction avant de terminer sa course une centaine de mètres plus loin. L'enfant est décédé peu après son arrivée à l'hôpital. Le conducteur de la voiture a également été blessé et emmené à l'hôpital. Un expert du parquet s'est rendu sur les lieux. Le bourgmestre de Merchtem a décidé de faire couper la musique sur la fête foraine, par respect pour les proches de la jeune victime.