Un enfant de 5 ans retrouvé mort à la gare d'Anvers-Central: il est décédé dans une collision avec un train

Le jeune garçon de cinq ans retrouvé mort dans un tunnel sous la gare d'Anvers-Central lundi après-midi est bien décédé dans une collision avec un train en mouvement, a confirmé mardi après-midi le parquet d'Anvers. Il avait été porté disparu dans les environs de la gare quelques instants plus tôt.

Les images de surveillance permettent de situer le moment de l'accident vers 14h41, moins d'une demi-heure après que l'enfant a été porté disparu. La jeune victime était entrée dans la gare par ses propres moyens et avait accédé aux voies via un quai.

Son corps a été retrouvé dans la zone située entre Anvers-Berchem et Anvers-Central, plus précisément dans la zone d'aiguillage vers les quais du niveau -1 à Anvers-Central, selon le gestionnaire du réseau Infrabel. Le parquet a ouvert une enquête et fait actuellement procéder aux constatations d'usage sur le lieu des faits. On ne sait pas encore comment l'enfant s'est retrouvé à cet endroit interdit au public. Infrabel, le gestionnaire de réseau, a également déclaré coopérer pleinement à l'enquête. "Nous voulons évidemment aussi comprendre comment cela a pu se produire", a noté un porte-parole d'Infrabel.